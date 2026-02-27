Неймар пояснив, чому відсвяткував гол у стилі Вінісіуса

Зірка Сантоса Неймар висловився про своє святкування голу у ворота Васка да Гами у рамках 4-го туру бразильської Серії А.

Його слова цитує Goal.

34-річний футболіст станцював біля кутового прапорця після свого першого результативного удару у матчі. Бразилець повторив святкування лівого вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора.

Неймар пригадав свою розмову з лідером "вершкових" та расистський скандал, у якому опинився Вінісіус у першому поєдинку Бенфіка – Реал в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. Відзначимо, що уболівальники побачили танець від Жуніора після обох його м'ячів у двох поєдинках проти "орлів".

"Цей танець був для Вінісіуса Жуніора. Я сказав йому, коли він забив свій перший гол у Португалії і зіткнувся з образами, расизмом і всім іншим: "Коли ти заб'єш гол, святкуй так само, бо якщо я заб'ю гол, я зроблю те саме", – сказав Неймар.

Нагадаємо, що другий м'яч Неймара на 61-й хвилині приніс домашню перемогу Сантосу 2:1. Досвідчений футболіст забив свої перші голи у поточному розіграші Серії А.

Натомість його нинішній клуб набрав 4 бали у 4-х турах та посідає лише 13-те місце турнірної таблиці бразильської першості.

