Вінісіус назвав клуб, у якому хотів би продовжити кар'єру

Вінісіус не приховує того факту, що хотів би залишитись у "Королівському клубі".

Наводить його слова інсайдер Фабріціо Романо.

Бразилець переконаний, що зможе домовитись з іспанським грандом про продовження угоди.

"Я хочу залишитися в Реалі на довгий час. Моє продовження контракту? У мене ще рік залишився. Ми дуже спокійні. Я довіряю президенту, він довіряє мені, у нас дуже хороші стосунки. Ми вирішимо всі питання в потрібний час. Немає поспіху", – цитує слова Романо.

Чинний контракт 25-річного лівого вінгера із Реалом спливає вкінці червня 2027 року.

Нагадаємо, що саме Вінісіус став головним героєм матчу Ліги чемпіонів між Реалом та Монако. Бразилець забив гол та віддав два асисти, ставши найкращим гравцем поєдинку. Водночас команда Арбелоа знищила французький клуб із сенсаційним рахунком 6:1.

У поточному сезоні-2025/26 Жуніор відзначився 7 м'ячами та 11 результативними передачами у 30-ти матчах в усіх турнірах.

Раніше повідомлялось, що Вінісіус запропонував головному тренеру Реала Альваро Арбелоа штрафувати футболістів.