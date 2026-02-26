Українська правда
Бенфіка спростувала інформацію про зізнання Престіанні в расистських образах на адресу Вінісіуса

Микола Літвінов — 26 лютого 2026, 21:20
Бенфіка спростувала інформацію про зізнання Престіанні в расистських образах на адресу Вінісіуса
Джанлука Престіанні
Instagram

Лісабонська Бенфіка спростувала чутки в медіа, що півзахисник Джанлука Престіанні зізнався керівництву чи колективу клубу у використанні расистських висловів на адресу вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора.

Про це оголошено у заяві "орлів".

"Бенфіка категорично заперечує, що гравець Престіанні повідомив команді або керівництву клубу про те, що він висловив расистську образу на адресу гравця Реал Мадрид Вінісіуса Жуніора.

Як вже було оприлюднено, гравець вибачився перед колегами за інцидент, що стався під час матчу з Реал Мадридом, висловивши жаль з приводу його масштабів та наслідків і запевнивши всіх, як і з самого початку, що він не є расистом".

Напередодні УЄФА відхилила апеляцію Бенфіки щодо дискваліфікації аргентинця.

Нагадаємо, що у матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів спалахнув гучний расистський скандал за участю форварда "вершкових" Вінісіуса Жуніора та хавбека "орлів" Джанлуки Престіанні. Бразилець звинуватив аргентинського футболіста у дискримінаційних висловах.

Престіанні уже дав свідчення УЄФА у справі Вінісіуса. Він заявляв, що не казав нічого расистського.

