Бенфіка спростувала інформацію про зізнання Престіанні в расистських образах на адресу Вінісіуса

Лісабонська Бенфіка спростувала чутки в медіа, що півзахисник Джанлука Престіанні зізнався керівництву чи колективу клубу у використанні расистських висловів на адресу вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора.

Про це оголошено у заяві "орлів".

"Бенфіка категорично заперечує, що гравець Престіанні повідомив команді або керівництву клубу про те, що він висловив расистську образу на адресу гравця Реал Мадрид Вінісіуса Жуніора.

Як вже було оприлюднено, гравець вибачився перед колегами за інцидент, що стався під час матчу з Реал Мадридом, висловивши жаль з приводу його масштабів та наслідків і запевнивши всіх, як і з самого початку, що він не є расистом".