Реал визначився з майбутнім Вінісіуса

Команда Хабі Алонсо вирішила продовжити контракт із Вінісіусом Жуніором

Про це інформує AS.

Журналісти видання інформують, що переговори між клубом та бразильцем знаходяться на фінальній стадії. Сторони нібито вже погодили ключові положення угоди, яка буде розрахована до 2030 року.

Підписання нового контракту очікується відразу після клубного чемпіонату світу. Зрештою, поступово Вінісіус за рівнем доходу має обігнати навіть Мбапе: француз наразі заробляє 15 мільйонів євро на рік.

В той час, як згідно з новим контрактом Вінісіус за 5 років отримає близько 100 мільйонів євро. Зарплата нападника зростатиме поступово і, у підсумку, має перевищити 20 мільйонів євро в рік.

Раніше Карло Анчелотті висловив впевненість, що Вінісіус демонструватиме хорошу гру за збірну Бразилії.