Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Реал визначився з майбутнім Вінісіуса

Андрій Мошкун — 9 червня 2025, 20:58
Реал визначився з майбутнім Вінісіуса
Вінісіус Жуніор
Getty Images

Команда Хабі Алонсо вирішила продовжити контракт із Вінісіусом Жуніором

Про це інформує AS.

Журналісти видання інформують, що переговори між клубом та бразильцем знаходяться на фінальній стадії. Сторони нібито вже погодили ключові положення угоди, яка буде розрахована до 2030 року.

Підписання нового контракту очікується відразу після клубного чемпіонату світу. Зрештою, поступово Вінісіус за рівнем доходу має обігнати навіть Мбапе: француз наразі заробляє 15 мільйонів євро на рік.

В той час, як згідно з новим контрактом Вінісіус за 5 років отримає близько 100 мільйонів євро. Зарплата нападника зростатиме поступово і, у підсумку, має перевищити 20 мільйонів євро в рік.

Раніше Карло Анчелотті висловив впевненість, що Вінісіус демонструватиме хорошу гру за збірну Бразилії.

Вінісіус Реал Мадрид Карло Анчелотті Хабі Алонсо

Реал Мадрид

Суперкомп'ютер назвав фаворита на перемогу в КЧС-2025
Transfermarkt оновив вартість українських легіонерів Ла Ліги
Реал сподівається оновити контракт з конкурентом Луніна вже цього літа
Зрадив Нідерланди і розкрився в парі з Забарним: усе, що треба знати про нову зірку Реала та Іспанії
Лунін: Трансферні чутки? Навіть не цікаво

Останні новини