Є ювілей: Вінісіус забив 100-й гол у складі Реала
Вінгер Реала Вінісіус Жуніор відзначився дублем у воротах РБ Зальцбург (5:1) у матчі сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.
Другий гол став для бразильця ювілейним, адже тепер на рахунку 24-річного футболіста вже 100 результативних ударів у складі мадридського клубу.
За цим показником він наздогнав Фернандо Мор'єнтеса, який посідає 22 місце у списку найкращих бомбардирів за всю історію "бланкос".
Наступним голом Вінісіус наздожене Серхіо Рамоса (101), після чого він може перевершити показник Гарета Бейла (106).
Найкращим бомбардиром в історії Реала є Кріштіану Роналду, на рахунку якого 450 голів у складі королівського клубу.
Найкращі бомбардири в історії Реала
- Кріштіану Роналду – 450 голів
- Карім Бензема – 354
- Рауль – 323
- Альфредо Ді Стефано – 293
- Сантільяна – 281
- Ференц Пушкаш – 230
- Уго Санчес – 208
- Пако Хенто – 175
- Еміліо Бутрагеньйо – 170
- Піррі – 166
...
22-23. Вінісіус Жуніор – 100
Раніше з'явилася інформація, що Вінісіус Жуніор став трансферною ціллю ПСЖ, який шукає нову суперзірку для команди Луїса Енріке.