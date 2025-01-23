Є ювілей: Вінісіус забив 100-й гол у складі Реала

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор відзначився дублем у воротах РБ Зальцбург (5:1) у матчі сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.

Другий гол став для бразильця ювілейним, адже тепер на рахунку 24-річного футболіста вже 100 результативних ударів у складі мадридського клубу.

За цим показником він наздогнав Фернандо Мор'єнтеса, який посідає 22 місце у списку найкращих бомбардирів за всю історію "бланкос".

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Наступним голом Вінісіус наздожене Серхіо Рамоса (101), після чого він може перевершити показник Гарета Бейла (106).

Найкращим бомбардиром в історії Реала є Кріштіану Роналду, на рахунку якого 450 голів у складі королівського клубу.

Найкращі бомбардири в історії Реала

Кріштіану Роналду – 450 голів Карім Бензема – 354 Рауль – 323 Альфредо Ді Стефано – 293 Сантільяна – 281 Ференц Пушкаш – 230 Уго Санчес – 208 Пако Хенто – 175 Еміліо Бутрагеньйо – 170 Піррі – 166

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22-23. Вінісіус Жуніор – 100

Раніше з'явилася інформація, що Вінісіус Жуніор став трансферною ціллю ПСЖ, який шукає нову суперзірку для команди Луїса Енріке.