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Є ювілей: Вінісіус забив 100-й гол у складі Реала

Олексій Погорелов — 23 січня 2025, 00:13
Є ювілей: Вінісіус забив 100-й гол у складі Реала
Вінісіус Джуніор
Getty Images

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор відзначився дублем у воротах РБ Зальцбург (5:1) у матчі сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.

Другий гол став для бразильця ювілейним, адже тепер на рахунку 24-річного футболіста вже 100 результативних ударів у складі мадридського клубу.

За цим показником він наздогнав Фернандо Мор'єнтеса, який посідає 22 місце у списку найкращих бомбардирів за всю історію "бланкос".

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Наступним голом Вінісіус наздожене Серхіо Рамоса (101), після чого він може перевершити показник Гарета Бейла (106).

Найкращим бомбардиром в історії Реала є Кріштіану Роналду, на рахунку якого 450 голів у складі королівського клубу.

Найкращі бомбардири в історії Реала

  1. Кріштіану Роналду – 450 голів
  2. Карім Бензема – 354
  3. Рауль – 323
  4. Альфредо Ді Стефано – 293
  5. Сантільяна – 281
  6. Ференц Пушкаш – 230
  7. Уго Санчес – 208
  8. Пако Хенто – 175
  9. Еміліо Бутрагеньйо – 170
  10. Піррі – 166

...

22-23. Вінісіус Жуніор – 100

Раніше з'явилася інформація, що Вінісіус Жуніор став трансферною ціллю ПСЖ, який шукає нову суперзірку для команди Луїса Енріке.

Вінісіус Ліга чемпіонів РБ Зальцбург Реал Мадрид Кріштіану Роналду Вінісіус Жуніор Ліга чемпіонів-2024/25

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