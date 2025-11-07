Нещерет пояснив, завдяки чому Динамо декласувало Зрінські в Лізі конференцій
Воротар київського Динамо Руслан Нещерет сказав, що Динамо зуміло розгромно перемогти Зрінські в Лізі конференцій УЄФА завдяки максимальній концентрації на матч.
Його слова передає Футбол 24.
"Вважаю, що ми так зголодніли за перемогами в єврокубках. Там 0:2, там 0:3 програвали, і ми сьогодні дуже хотіли перемогти. Налаштування на гру було на найвищому рівні, тому й провели якісний матч.Завжди приємно перемагати. Бачите, який рахунок. Може, хтось скаже, що це не за грою, але вважаю, що ми використали всі моменти, які створили. На мою думку, реалізація була на найвищому рівні", – сказав Нещерет.
Нагадаємо, в третьому турі Ліги конференцій УЄФА Динамо розгромило Зрінські (6:0), а Шахтар переміг Брейдаблік (2:0). Ці результати дозволили Україні піднятися в таблиці коефіцієнтів УЄФА.
Зауважимо, що одразу п'ять українців потрапили до символічної збірної третього туру основного етапу Ліги конференцій за версією Sofascore. Також стало відомо, скільки Динамо та Шахтар заробили за свої єврокубкові звитяги.