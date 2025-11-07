Нещерет пояснив, завдяки чому Динамо декласувало Зрінські в Лізі конференцій

Воротар київського Динамо Руслан Нещерет сказав, що Динамо зуміло розгромно перемогти Зрінські в Лізі конференцій УЄФА завдяки максимальній концентрації на матч.

Його слова передає Футбол 24.

"Вважаю, що ми так зголодніли за перемогами в єврокубках. Там 0:2, там 0:3 програвали, і ми сьогодні дуже хотіли перемогти. Налаштування на гру було на найвищому рівні, тому й провели якісний матч.

Завжди приємно перемагати. Бачите, який рахунок. Може, хтось скаже, що це не за грою, але вважаю, що ми використали всі моменти, які створили. На мою думку, реалізація була на найвищому рівні