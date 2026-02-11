Основний голкіпер Динамо відновився від травми

Київське Динамо оголосило, що на початку заключного тренувального мікроциклу на цих зборах до загальної групи доєднався воротар Руслан Нещерет.

Про це йдеться на сайті киян.

Ключовий голкіпер повністю відновився від травми та разом із командою готується до відновлення сезону-2025/26. У 24-річного футболіста були проблеми з плечем, а також було запалення ахіллового сухожилля.

У поточному сезоні Нещерет взяв участь у 27 матчах, у яких пропустив 32 голи та 8 поєдинків провів на нуль.

Нещодавно також повідомлялось, що лазарет "біло-синіх" покинули одразу декілька гравців – Валентин Моргун, Валентин Рубчинський, Олександр Тимчик та Андрій Ярмоленко.

Відзначимо, що на зборах столичний клуб ще має провести два спаринги. Обидва відбудуться 14 лютого. Суперниками киян будуть Зімбру Кишинів (11:00) та РФС (15:00).

Динамо проведе свій перший офіційний поєдинок у новому 2026 році вже 20 лютого. Підопічні Ігоря Костюка приймуть Рух. Початок зустрічі – о 18:00 (за Києвом).

Нагадаємо, що кияни пішли на зимову паузу у статусі четвертої команди турнірної таблиці УПЛ, набравши 26 балів у 16 турах.