Голкіпер Динамо розповів, як дізнався про виклик у збірну України: Нам скинули інформацію в групу у Ватсап

Голкіпер київського Динамо Руслан Нещерет висловився про свій виклик у збірну України з футболу.

Його цитує сайт киян.

Перший номер "біло-синіх" зізнався, що не очікував виклику від Сергія Реброва, однак наполегливо працював у складі столичного клубу, вірив у себе та викладався на полі. Все це у сукупності дало результат.

"Нам скинули інформацію в групу у Ватсап, і так я дізнався. Потім зайшов до тренажерної зали, і там мене вже привітали. Дуже радий. Буквально за кілька секунд після того, як мене додали в групу, Ілля Забарний написав, привітав і сказав, що буде радий мене бачити", – сказав Нещерет.

Відзначимо, що воротар Динамо замінив у заявці національної команди Андрія Луніна, якого вже давно не викликає Ребров. Також у заявці "синьо-жовтих" потрапили два інші голкіпери – Анатолій Трубін із лісабонської Бенфіки та Дмитро Різник, який виступає за донецький Шахтар.

Загалом у заявку Реброва увійшли 26 гравців, серед яких є два абсолютні дебютанти – Матвій Пономаренко з Динамо та Богдан Крушинський з Полісся.

Нагадаємо, що українська збірна 26 березня зіграє півфінал плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 проти Швеції. Початок – о 21:45 (за Києвом). Якщо підопічні Реброва здобудуть перемогу, то вийдуть у фінал на тріумфатора протистояння Албанія – Польща.

Раніше повідомлялось, що синьо-жовта команда втратила ще одного захисника. Мова йшла про Максима Таловєрова.