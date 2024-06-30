Русин оцінив жеребкування для Динамо у Лізі чемпіонів

Нападник англійського Сандерленда Назарій Русин вважає, що київському Динамо пощастило з жеребкуванням у Лізі чемпіонів.

Його слова передає Український футбол.

"За Динамо буду вболівати та хвилюватися, бо це моя рідна команда. Як на мене, їм випав непоганий жереб, сподіваюся, що вони пройдуть далі. Що стосується Дніпра-1, то не знаю. Дійсно треба подивитися, чи буде на той момент ще існувати команда", — сказав гравець.

Нагадаємо, у другому раунді кваліфікації ЛЧ сезону-2024/25 підопічні Олександра Шовковського зіграють проти сербського Партизана. Перший матч кияни проведуть 23/24 липня, а матч-відповідь — 30/31-го.

Своїх суперників також дізнались четверта та п'ята команда минулого сезону Української Прем'єр-ліги, Дніпро-1 та Полісся.

У другому раунді кваліфікації Ліги конференцій житомирці зіграють проти словенської Олімпії, а дніпряни — проти угорської Академії Пушкаша. Перші матчі відбудуться 25 липня, другі — 1 серпня.

Нещодавно повідомлялося, що львівський Рух може замінити Дніпро-1 у ЛК.