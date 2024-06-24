Безпрецедентний випадок: Рух може замінити Дніпро-1 у Лізі конференцій

Львівський Рух може замінити Дніпро-1 у Лізі конференцій в наступному сезоні.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Медіаресурс поспілкувався з представниками Української Прем'єр-ліги та Руха.

"Прецедентів такої заміни після жеребкування поки що не було. Але попереду консультації з УЄФА — можливо, вони увійдуть у становище України, враховуючи ситуацію в нашій країні", — сказали в УПЛ.

"Шансів, що нам дозволять грати мало. Але можливо, врахують, що у нас іде війна. Які обставини вважати форсмажорними, якщо не ці?", — розповіли представники львів'ян.

Зазначається, що подібний сценарій є можливим, якщо Дніпро-1 відмовиться від участі у турнірах в наступному сезоні. Напередодні ми повідомляли, який клуб може замінити дніпрян в УПЛ.

Нагадаємо, раніше відбулось жеребкування кваліфікації Ліги конференцій. Суперником Дніпра-1 у другому раунді стала угорська Академія Пушкаша.