Безпрецедентний випадок: Рух може замінити Дніпро-1 у Лізі конференцій
Львівський Рух може замінити Дніпро-1 у Лізі конференцій в наступному сезоні.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Медіаресурс поспілкувався з представниками Української Прем'єр-ліги та Руха.
"Прецедентів такої заміни після жеребкування поки що не було.
Але попереду консультації з УЄФА — можливо, вони увійдуть у становище України, враховуючи ситуацію в нашій країні", — сказали в УПЛ.
"Шансів, що нам дозволять грати мало. Але можливо, врахують, що у нас іде війна. Які обставини вважати форсмажорними, якщо не ці?", — розповіли представники львів'ян.
Зазначається, що подібний сценарій є можливим, якщо Дніпро-1 відмовиться від участі у турнірах в наступному сезоні. Напередодні ми повідомляли, який клуб може замінити дніпрян в УПЛ.
Нагадаємо, раніше відбулось жеребкування кваліфікації Ліги конференцій. Суперником Дніпра-1 у другому раунді стала угорська Академія Пушкаша.