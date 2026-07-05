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Русин: Хотів перейти до Карпат ще взимку

Олег Дідух — 5 липня 2026, 15:10
Русин: Хотів перейти до Карпат ще взимку
Назарій Русин
ФК Карпати

Український форвард Назарій Русин прокоментував свій перехід у львівські Карпати.

Слова нападника наводить Український футбол.

"Я хотів перейти до Карпат ще взимку, але не вийшло — Арка мене не відпустила. Водночас ми постійно залишалися на зв'язку. За три місяці до підписання контракту я вже на 90% розумів, що цей перехід відбудеться.

Я сказав своєму агенту, що хочу в Карпати. Ми підтримували зв'язок із Русолом, і я говорив йому: "Я хочу повернутися. Якщо зараз не вийшло, постараємося влітку оформити повноцінний трансфер". Інші пропозиції мені нецікаві, тому що я хотів додому", – заявив гравець.

Нагадаємо, напередодні Карпати оголосили про підписання Русина на правах вільного агента. Контракт розрахований на три роки з опцією продовження ще на рік.

Назарій Русин Карпати Львів

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