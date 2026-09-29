УПЛ назвала найкращих гравця та тренера вересня

Визначено найкращих гравця та тренера вересня в Українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату України.

Найкращим гравцем було визнано форварда Карпат Назарія Русина, на рахунку якого 2 голи в 3 матчах УПЛ у вересні. У голосуванні він випередив Ігоря Краснопіра з Полісся та Батона Забергджу з Харкова.

Найкращим тренером місяця було визнано наставника Полісся Руслана Ротаня. Його команда у вересні видала максимальний результат, здобувши 3 перемоги в 3 матчах.

Наразі Полісся ділить лідерство у турнірній таблиці УПЛ із донецьким Шахтарем. В активі обох команд по 18 очок у 7 турах.

Раніше було затверджено розклад 9 туру УПЛ, який відбудеться з 16 до 19 жовтня.