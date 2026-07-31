Класно попрацювати з такою легендою: Русин згадав досвід роботи із Гаттузо

Новачок Карпат Назарій Русин висловився про роботу із Дженнаро Гаттузо у хорватському Хайдуку.

Його слова передає пресслужба "левів".

Український нападник заявив, що це був хороший досвід. Він розповів, чому навчився в легенди італійського футболу.

"Хорватський чемпіонат також дуже хороший. Коли я їхав у Хайдук, то не знав, наскільки це великий клуб у Хорватії. Щодо містера Гаттузо, то класно було попрацювати з такою легендою, яка вигравала і чемпіонат світу, і Лігу чемпіонів. Я від нього перейняв, що на полі потрібно викладатись на всі 100% і жити футболом, проявляти характер. Я радий, що працював з такою людиною", – сказав Русин.

Зазначимо, що Назарій виступав за Хайдук у другій половині кампанії-2024/25. Він провів за хорватів 17 матчів, у яких відзначився одним асистом.

У Карпати Русин перейшов у нинішнє міжсезоння на правах вільного агента. Він матиме можливість дебютувати за "левів" 1 серпня у поєдинку першого туру УПЛ із Кривбасом.