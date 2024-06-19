Буде гаряче: Динамо дізналось суперника у кваліфікації Лізі чемпіонів

Сьогодні, 19 червня, відбулось жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Свого суперника дізнався віцечемпіон України київське Динамо.

Підопічні Олександра Шовковського зіграють проти сербського Партизана.

Перший матч кияни проведуть 23/24 липня, а матч-відповідь — 30/31-го.

Зазначимо, що Динамо та Партизан чотири рази зустрічались у своїй історії. В усіх поєдинках кияни були сильнішими. Останній раз шляхи команд перетинались на груповому етапі Ліги Європи сезону-2017/18. Тоді столичний клуб переміг вдома з рахунком 4:1 та на виїзді — 3:2.

Динамо посіло друге місце в Українській Прем'єр-лізі, тому змушено пройти трьох опонентів на шляху до групового етапу ЛЧ.

Нагадаємо, чинний чемпіон України Шахтар Донецьк отримав пряму путівку до групи найпрестижнішого єврокубку після того, як Реал Мадрид здолав Боруссію Дортмунд у фіналі ЛЧ.

Сьогодні Полісся та Дніпро-1 також дізнаються суперника у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Початок жеребкування — о 15:00 за київським часом.