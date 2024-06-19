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Полісся поїде у Словенію, Дніпро-1 — в Угорщину: відбулось жеребкування кваліфікації Ліги конференцій

Владислав Уткін — 19 червня, 15:21
Полісся поїде у Словенію, Дніпро-1 — в Угорщину: відбулось жеребкування кваліфікації Ліги конференцій

Сьогодні, 19 червня, відбулось жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25.

Своїх суперників дізнались четверта та п'ята команда минулого сезону Української Прем'єр-ліги, Дніпро-1 та Полісся.

Житомирці зіграють проти словенської Олімпії, а дніпряни — проти угорської Академії Пушкаша.

Перші матчі відбудуться 25 липня, другі — 1 серпня.

Зазначимо, що для того, щоб пройти до групового етапу єврокубку, українським командам треба здолати трьох суперників.

Нагадаємо, сьогодні Динамо вже дізналось суперника у кваліфікації ЛЧ.

Дніпро 1 Полісся Ліга конференцій-2023/24

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