Назаренко: Перший тайм проти Епіцентра був для нас важким

Півзахисник житомирського Полісся Олександр Назаренко сказав, що перший тайм товариського матчу проти Епіцентра (2:2) був важким для команди.

Його слова передає пресслужба "вовків".

"Перший тайм був дуже важким для нас, адже нічого не виходило. На атаку неправильно працювали в пресингові, через це було багато проблем позаду. Але перерва пішла нам на користь, ми почали агресивніше пресингувати і це дало результат. Коли не йде гра, то для того перерва й існує, щоб поговорити про помилки. Вважаю, що в другому таймі ми виконали все, що хотів тренерський штаб", — сказав Назаренко.

Нагадаємо, раніше житомирський клуб підписав бразильського нападника Пайшао. Також житомирці підсилились гравцями Дніпра-1: захисниками Олексієм Авраменком та Едуардом Сарапієм, а також форвардом Олексієм Гуцуляком.

За підсумками сезону-2023/24 Епіцентр з Першої ліги отримав право боротися за місце в УПЛ з Вересом, проте поступився за підсумками двоматчевого протистояння. Перший поєдинок завершився внічию, а в другому впевнено перемогли рівняни.