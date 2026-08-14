Тотальна перевага всі 90 хвилин: Нагорняк не вважає результат матчу з Вересом у 3 турі УПЛ справедливим

Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк заявив, що не вважає нульову нічию з Вересом у 3 турі УПЛ справедливим результатом для своєї команди, враховуючи перевагу впродовж всього поєдинку

Про це він розповів під час післяматчевого інтерв'ю в етері УПЛ ТБ.

"Моя думка – ні (прим. – результат несправедливий). Думаю, з урахуванням того, як складалась гра, більше втратили два очки, але футбол – така річ. В кінці, коли пробив гравець Вереса і воротар виручив, могли бути з нулем. Але я задоволений грою команди, тотальна перевага всі 90 хвилин. Єдине, чого не вистачало – це останньої крапки. Варто віддати належне воротарю команди суперника, особливо в першому таймі два шикарні сейви зробив. Це футбол, нічого страшного нема, будемо працювати, але що мені трошки не сподобалося – це завершення. Не вистачало спокою, щоб поставити крапку в завершенні стадії, а по-іншому це називається майстерність. Трошки не вистачало її в сьогоднішньому матчі, але нічого страшного".

Нагадаємо, що в першому турі української першості кам'янець-подільський колектив впевнено переграв Оболонь (3:0), а вже в другому турі поступився донецькому Шахтарю (0:2).