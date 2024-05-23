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Таллес — про матч з Динамо: На Рух чекає найважливіша гра в цьому сезоні

Микола Дендак — 23 травня, 17:14
Таллес — про матч з Динамо: На Рух чекає найважливіша гра в цьому сезоні

Півзахисник Руха Таллес Бренер вважає, що матч 30 туру Української Прем'єр-ліги проти Динамо буде найважливішою грою в сезоні для львівської команди.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Рух дуже вмотивований. Попереду в нас заключний матч в сезоні проти одного з грандів українського футболу. Я думаю, що гра з Динамо — найважливіша у цьому сезоні та може стати історичною для всього клубу.
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Це буде напружений та цікавий поєдинок проти сильного опонента. Водночас кожен в команді вірить, що нам під силу здобути позитивний результат та ввійти в клубну історію — вперше вийти в єврокубки", — сказав футболіст.

Поєдинок проти киян відбудеться у суботу, 25 травня. Пряма трансляція буде доступна на УПЛ-ТБ.

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Нагадаємо, у 29 турі Рух здолав Чорноморець, а Динамо перемогло Кривбас. Наразі львівська команда посідає 5 сходинку в турнірній таблиці та має стільки ж балів, як і четвертий Дніпро-1.

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Рух

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