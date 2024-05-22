На рівні з Баєром: Рух увійшов у топ-10 найстабільніших команд світу

Львівський Рух потрапив у рейтинг найстабільніших команд світу за версією CIES Football Observatory.

Список команд був опублікований на офіційному сайті обсерваторії.

Головний показник рейтингу є індекс безперервності, що враховує стабільність команди, її вікову структуру та контрактну політику. Метою дослідження було визначити команди, які є найбільш стабільними та підготовленими до підтримки високого рівня виступів у наступних сезонах.

Дані вимірювалися кількістю гравців у лізі за останні три роки, віковою структурою, відсотком хвилин у поточному сезоні футболістів віком від 31 року (за винятком голкіперів), а також контрактною політикою відсотком хвилин футболістів, чиї контракти закінчуються не пізніше 31 грудня 2025 року.

Рух розділив 8 місце в рейтингу з леверкузенським Баєром. Першим став лондонський Арсенал.

Раніше Рух потрапляв у схожий рейтинг, як одна з наймолодших команд світу.