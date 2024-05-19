Рух переграв Чорноморець у 29 турі УПЛ

Львівський Рух вдома обіграв одеський Чорноморець в матчі 29 туру чемпіонату України.

Гра завершилась з рахунком 2:0.

Господарі відкрили рахунок на 28-й хвилині поєдинку. Ілля Квасниця з-за меж штрафного майданчика завдав ідеального удару у кут воріт одеситів (1:0).

Подвоїли перевагу львів'яни в середині другої половини гри, коли скористалися помилкою оборонців Чорноморця у своєму карному майданчику. В результаті Таллес зміг відправити м'яч у ворота "моряків" (2:0).

Перемога дозволила Руху зберегти четверту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату, а активі клубу 49 очок. Чорноморець з 32 балами залишився на дев'ятій позиції.

Чемпіонат України — УПЛ

29 тур, 19 травня

Рух (Львів) — Чорноморець (Одеса) 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 28 Квасниця, 2:0 - 75 Таллес

Наступний матч львівський клуб зіграє 25 травня проти Динамо. Чорноморець в цей же день прийме СК Дніпро-1.

Напередодні відбувся матч срібного та бронзового призерів УПЛ, у якому Динамо з рахунком 3:1 обіграло Кривбас.