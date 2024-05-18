Динамо не підпускає Кривбас: кияни перемагають у 29 турі УПЛ

Київське Динамо перемогло криворізький Кривбас у 29 турі Української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Гра завершилася з рахунком 3:1.

Як і варто було очікувати, зустріч, яка не мала турнірного значення для обох сторін, пройшла з великою кількістю, як гольових моментів, так і забитих м'ячів.

Лік голам у матчі було відкрито уже на 2 хвилині, коли Андрій Ярмоленко заробив пенальті. На вінгері Динамо сфолив Тимур Стецьков. Владислав Ванат із "точки" забив 14 гол в УПЛ із початку сезону, і покращив свої лідерські позиції в гонці бомбардирів.

УПЛ

Вже за 4 хвилини Микола Шапаренко рахунок подвоїв. Хавбек Динамо сміливо пішов на 3(!) опонентів, і не зустрів спротиву ні перед штрафним майданчиком, ні безпосередньо перед карною зоною. Більярдний удар у дальній кут — 2:0.

Та вже на 18 хвилині позиційна помилка Олександра Тимчика у штрафному майданчику вже Динамо дозволила забити Кривбасу. Захисник киян програв боротьбу опоненту на другому поверсі — Єгор Твердохліб забив головою.

Надалі гра проходила на зустрічних курсах. На 34 хвилині міг забивати Дібанго — його удар відбив Бущан. Варто зазначити, що цей матч був для Георгія знаковим — 150-м у складі Динамо.

За 4 хвилини після подачі з кутового знову міг засмутити киян Твердохліб. Безтурботною для стража воріт "біло-синіх" гра точно не була.

А вже наприкінці тайму загрожував воротам суперника Дубінчак. Владислав завдавав удару з кута штрафного майданчика криворіжців, та у ворота не влучив.

На другу половину гри Олександр Шовковський випустив капітана Віталія Буяльського. Таким чином, коуч Динамо відмовився від подальшого ведення гри згідно з тактичною схемою 3-4-3 (3-4-2-1).

На 57 хвилині супермомент мав Прінс Аду. І знову захисники Динамо недогледіли суперника у володіннях Бущана після подачі з корнера. Удар "ножицями" воротар відбив — це був гідний уваги сейв.

УПЛ

Друга 45-хвилинка виявилася в усіх сенсах "спокійнішою" й не такою насиченою.