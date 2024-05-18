Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Динамо не підпускає Кривбас: кияни перемагають у 29 турі УПЛ

Максим Салівон — 18 травня, 17:27
Динамо не підпускає Кривбас: кияни перемагають у 29 турі УПЛ

Київське Динамо перемогло криворізький Кривбас у 29 турі Української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Гра завершилася з рахунком 3:1.

Як і варто було очікувати, зустріч, яка не мала турнірного значення для обох сторін, пройшла з великою кількістю, як гольових моментів, так і забитих м'ячів.

Лік голам у матчі було відкрито уже на 2 хвилині, коли Андрій Ярмоленко заробив пенальті. На вінгері Динамо сфолив Тимур Стецьков. Владислав Ванат із "точки" забив 14 гол в УПЛ із початку сезону, і покращив свої лідерські позиції в гонці бомбардирів.

УПЛ

УПЛ

Вже за 4 хвилини Микола Шапаренко рахунок подвоїв. Хавбек Динамо сміливо пішов на 3(!) опонентів, і не зустрів спротиву ні перед штрафним майданчиком, ні безпосередньо перед карною зоною. Більярдний удар у дальній кут — 2:0.

Та вже на 18 хвилині позиційна помилка Олександра Тимчика у штрафному майданчику вже Динамо дозволила забити Кривбасу. Захисник киян програв боротьбу опоненту на другому поверсі — Єгор Твердохліб забив головою.

Надалі гра проходила на зустрічних курсах. На 34 хвилині міг забивати Дібанго — його удар відбив Бущан. Варто зазначити, що цей матч був для Георгія знаковим — 150-м у складі Динамо.

За 4 хвилини після подачі з кутового знову міг засмутити киян Твердохліб. Безтурботною для стража воріт "біло-синіх" гра точно не була.

А вже наприкінці тайму загрожував воротам суперника Дубінчак. Владислав завдавав удару з кута штрафного майданчика криворіжців, та у ворота не влучив.

На другу половину гри Олександр Шовковський випустив капітана Віталія Буяльського. Таким чином, коуч Динамо відмовився від подальшого ведення гри згідно з тактичною схемою 3-4-3 (3-4-2-1).

На 57 хвилині супермомент мав Прінс Аду. І знову захисники Динамо недогледіли суперника у володіннях Бущана після подачі з корнера. Удар "ножицями" воротар відбив — це був гідний уваги сейв.

УПЛ

УПЛ

Друга 45-хвилинка виявилася в усіх сенсах "спокійнішою" й не такою насиченою.

Буяльський нагадав про себе на 78 хвилині — лідер Динамо влучив у стійку. Втім, вже за 2 хвилини кияни свого таки досягли. Зусилля партнерів завершив Дубінчак. Украй слабка гра Кривбаса в обороні протягом усіх 90 із гаком хвилин матчу.

Той же Буяльський міг закривати гру на 84 хвилині — свою майстерність проявив голкіпер гостей. Втім, і такої переваги виявилося для комфортної перемоги цілком достатньо.

Чемпіонат України з футболу — УПЛ
29 тур, 18 травня

Динамо — Кривбас 3:1 (2:1)


Голи: 1:0 — 2 Ванат (пен.), 2:0 — 6 Шапаренко, 2:1 — 18 Твердохліб, 3:1 — 80 Дубінчак

Динамо: Бущан, Дубінчак, Попов, Сирота (Буяльський 46), Дячук (Біловар 63), Тимчик, Бражко (Андрієвський 70), Шапаренко (Шепелєв 59), Кабаєв, Ярмоленко (Волошин 46), Ванат.

Кривбас: Хома, Бандейра (Понєдєльнік 82), Сантіні, Стецьков (Вілівальд 46), Дібанго, Твердохліб, Вакулко (Татарков 88), Кузик, Луньов (Шевченко 75), Хомченовський, Соса (Аду 46).

Попередження: Кабаєв 31, Біловар 69, Сантіні 90+3

Звитяга дозволила Динамо наростити перевагу над Кривбасом. Тепер між командами вже 12 очок. Перед останнім туром відомо, що кияни вже нікому не віддадуть 2 позицію, а криворіжці мають комфортну перевагу над Дніпром (6 балів), і займають 3 місце.

В завершальному, 30 ігровому колі, Динамо зустрінеться з Рухом у Львові, а Кривбас прийме Минай. Обидва матчі будуть зіграні 25 травня, у суботу.
Динамо Київ Кривбас Чемпіонат України, УПЛ Олександр Шовковський Владислав Ванат

Динамо Київ

Ярмоленко та Шапаренко — у старті Динамо на матч проти Кривбаса
Динамо прийматиме Кривбас у 29 турі УПЛ
Одноклубник Жерсона розповів, як той послав лікаря у свій перший же день у Словані
КДК розпочав розгляд скандального матчу Шахтаря та Динамо
На війні з Росією загинув фанат Динамо

Останні новини