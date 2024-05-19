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Пономарьов: З Динамо слід зіграти так, як ми грали протягом всього чемпіонату

Микола Дендак — 19 травня, 22:44
Пономарьов: З Динамо слід зіграти так, як ми грали протягом всього чемпіонату

Головний тренер Руха Віталій Пономарьов розповів, що його команді треба зіграти з Динамо в останньому турі Української Прем'єр-ліги так, як вона грала протягом всього чемпіонату.

Його слова передає пресслужба клубу.

"З Динамо слід вийти та зіграти так, як ми грали протягом всього чемпіонату. Результат матчу та те, як він складатиметься, ми побачимо після фінального свистка. Рух не буде спеціально налаштовуватись на цю гру, адже хлопці знають, який футбол мають продемонструвати", — сказав наставник.

Поєдинок проти киян відбудеться у суботу, 25 травня. Пряма трансляція буде доступна на УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, у 29 турі Рух здолав Чорноморець, а Динамо перемогло Кривбас.

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