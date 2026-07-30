Кривбас оголосив про трансфер капітана Руха

Денис Підгурський став гравцем криворізького Кривбаса.

Про це повідомляє пресслужба "червоно-чорних".

Кривбас підписав контракт із 23-річним колишнім капітаном Руха терміном на 2 роки з можливістю продовження ще на один сезон.

Підсилення в опорну зону відбулося за два дні до першого офіційного матчу нового розіграшу УПЛ-2026/27. У суботу, 1 серпня, команда Патріка ван Леувена зіграє вдома проти львівських Карпат. Початок – о 13:00.

За спиною Підгурського 87 ігор за "жовто-чорних", у яких він відзначився 3 голами та 1 асистом. У 2022-му році викликався до юнацької збірної України U-19.

Раніше криворізький клуб також оформив трансфер 24-річного португальського захисника Джиммі Мпанзу. Він був вже четвертим новачком Кривбаса у цьому літньому трансферному вікні. До цього колектив підсилився 22-річним ізраїльським півзахисником Аароном Роєм Наві, португальським захисником Жуаном Машаду та ямайським нападником Шакеоном Сатчвеллом.