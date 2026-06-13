Рух оголосив про відхід ще п'ятьох гравців

Рух оголосив про припинення співпраці відразу із п'ятьма гравцями.

Про це повідомила пресслужба клубу.

За взаємною згодою сторін команду залишили Костянтин Квас, Назар Касарда та Максим Бойко.

Також клубну прописку змінять Юрій Копина та Олексій Товарницький, у яких закінчився термін дії контрактів.

Копина виступав за львів'ян у періоди 2017-2021 років, а також з 2025-го до 2026-го. У сезоні-2025/26 захисник провів 21 матч за клуб, в яких забив гол і віддав 2 асисти.

Бойко проєднався до Руха у 2021 році, і у сезоні-2022/23 став чемпіоном України серед юніорів. Усього за першу команду Максим провів 17 матчів.

Товарницький, Квас та Касарда також здобули чемпіонський титул у складі Руху U-19. Олексій провів 13 матчів за головну команду "жовто-чорних", Костянтин – 9 ігор, Назар – 3 поєдинки. Також вони виступали за дубль львів'ян.

Напередодні команду залишили 4 орендованих гравців, а також клуб припинив співпрацю з головним тренером.