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Рух оголосив про відхід капітана команди, який може перейти у Кривбас

Олексій Мурзак — 27 липня 2026, 20:16
Рух оголосив про відхід капітана команди, який може перейти у Кривбас
Денис Підгурський
ФК Рух

Рух оголосив про відхід з команди опорного хавбека Дениса Підгурського.

Про це повідомила пресслужба львівського клубу.

Півзахисник приєднався до "жовто-чорних" у липні 2021 року, куди перейшов з Карпат, вихованцем яких він є. Відтоді у складі Руху провів 87 матчів, забив 3 голи та віддав 1 асист.

Водночас Денис 36 разів виводив на поле команду в статусі капітана та є другим за цим показником в історії клубу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Підгурський підпише контракт з Кривбасом.

Як відомо, у червні Рух оголосив про припинення співпраці відразу із п'ятьма гравцями.

Дмитро Підгурський Рух

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