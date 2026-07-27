Рух оголосив про відхід капітана команди, який може перейти у Кривбас

Рух оголосив про відхід з команди опорного хавбека Дениса Підгурського.

Про це повідомила пресслужба львівського клубу.

Півзахисник приєднався до "жовто-чорних" у липні 2021 року, куди перейшов з Карпат, вихованцем яких він є. Відтоді у складі Руху провів 87 матчів, забив 3 голи та віддав 1 асист.

Водночас Денис 36 разів виводив на поле команду в статусі капітана та є другим за цим показником в історії клубу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Підгурський підпише контракт з Кривбасом.

Як відомо, у червні Рух оголосив про припинення співпраці відразу із п'ятьма гравцями.