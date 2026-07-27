Півзахисник Руха перейшов на правах вільного агента до Кривбаса – ТаТоТаке

Опорний півзахисник львівського Руха Денис Підгурський став гравцем криворізького Кривбасу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Як зазначається, 23-річний хавбек перейшов до "червоно-білих" на правах вільного агента. Усі формальні угоди вже було узгоджено. Угода з криворізьким клубом розрахована на 2 роки співпраці, з опцією можливої пролонгації.

Зауважимо, що Підгурський є вихованцем львівських Карпат. За першу команду "левів" гравець провів 21 матч та записав до свого активу 2 голи, після чого покинув команду в липні 2021 року та приєднався до Руха.

У футболці "жовто-чорних" уродженець Середкевичів відіграв загалом 87 матчів, у яких відзначився 3 забитими голами та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, що Кривбас напередодні оголосив про трансфер португальського захисника Джиммі Мпанзу.