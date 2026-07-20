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Кукурелья зізнався, чи наб'є тату з наставником збірної Іспанії після тріумфу на ЧС-2026

Денис Іваненко — 20 липня 2026, 06:41
Кукурелья зізнався, чи наб'є тату з наставником збірної Іспанії після тріумфу на ЧС-2026
Марк Кукурелья та Луїс де ла Фуенте
Getty Images

Захисник збірної Іспанії Марк Кукурелья після перемоги на чемпіонаті світу-2026 виконає обіцянку, яку давав перед початком турніру.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Футболіст заявляв, що наб'є тату з портретом головного тренера Луїса де ла Фуенте, якщо "Фурія Роха" тріумфує на мундіалі. Після здобуття "золота" він підтвердив, що не відмовляється від своїх слів.

"Мені потрібно подумати, де я тепер зроблю татуювання з Луїсом де ла Фуенте. Я зроблю його помітним! Я подумаю про це під час польоту назад додому", – заявив гравець.

Зазначимо, що у фіналі іспанці здолали Аргентину в додатковий час. Єдиний гол у матчі забив Ферран Торрес, якого визнали найкращим гравцем поєдинку.

Завдяки цьому результату Луїс де ла Фуенте переписав історію футболу. Він побив рекорд, який належав Вісенте дель Боске.

Сам Марк Кукурелья провів на цьому турнірі всі матчі без замін. Він записав собі в актив дві результативні передачі.

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