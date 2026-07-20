Усе вирішила монета: лідер збірної Іспанії провів містичний обряд перед фіналом ЧС-2026

Після перемоги збірної Іспанії у фіналі чемпіонату світу-2026 стало відомо про незвичайний ритуал, який перед вирішальним матчем виконав захисник Марк Кукурелья.

Як виявилося, за кілька хвилин до стартового свистка футболіст закопав монету в газон стадіону. Саме цей момент уважні вболівальники помітили на трибунах, однак тоді ніхто не зрозумів, що саме робив іспанець.

Таємницю розкрив легендарний ексзахисник "червоної фурії" Жоан Капдевіла.

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Виявилося, що саме він порадив Кукурельї повторити ритуал, який свого часу допоміг і самому Капдевілі. Перед фіналом чемпіонату світу-2010 проти Нідерландів він також закопав монету в газон, а Іспанія тоді вперше в історії стала чемпіоном світу. Цього разу історія повторилася.

За словами Капдевіли, перед фіналом із Аргентиною він написав Кукурельї повідомлення з порадою не змінювати традицію. Захисник прислухався до рекомендації: проніс монету в гетрі, а перед виходом на поле непомітно закопав її біля газону.

Уже через дві з половиною години Іспанія святкувала перемогу над Аргентиною з рахунком 1:0 в овертаймі завдяки голу Феррана Торреса та вдруге у своїй історії завоювала Кубок світу.

Сам Кукурелья провів ще один якісний матч, а загалом завершив турнір із двома результативними передачами та надійною грою в обороні.

Окрім чемпіонського титулу, збірна Іспанії встановила й історичне досягнення. Після тріумфу у фіналі команда продовжила свою безпрограшну серію до 38 матчів, перевершивши попередній рекорд Італії. Востаннє "червона фурія" зазнавала поразки ще у березні 2024 року.