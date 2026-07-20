Усе вирішила монета: лідер збірної Іспанії провів містичний обряд перед фіналом ЧС-2026
Після перемоги збірної Іспанії у фіналі чемпіонату світу-2026 стало відомо про незвичайний ритуал, який перед вирішальним матчем виконав захисник Марк Кукурелья.
Як виявилося, за кілька хвилин до стартового свистка футболіст закопав монету в газон стадіону. Саме цей момент уважні вболівальники помітили на трибунах, однак тоді ніхто не зрозумів, що саме робив іспанець.
Таємницю розкрив легендарний ексзахисник "червоної фурії" Жоан Капдевіла.
Виявилося, що саме він порадив Кукурельї повторити ритуал, який свого часу допоміг і самому Капдевілі. Перед фіналом чемпіонату світу-2010 проти Нідерландів він також закопав монету в газон, а Іспанія тоді вперше в історії стала чемпіоном світу. Цього разу історія повторилася.
За словами Капдевіли, перед фіналом із Аргентиною він написав Кукурельї повідомлення з порадою не змінювати традицію. Захисник прислухався до рекомендації: проніс монету в гетрі, а перед виходом на поле непомітно закопав її біля газону.
Уже через дві з половиною години Іспанія святкувала перемогу над Аргентиною з рахунком 1:0 в овертаймі завдяки голу Феррана Торреса та вдруге у своїй історії завоювала Кубок світу.
Сам Кукурелья провів ще один якісний матч, а загалом завершив турнір із двома результативними передачами та надійною грою в обороні.
Окрім чемпіонського титулу, збірна Іспанії встановила й історичне досягнення. Після тріумфу у фіналі команда продовжила свою безпрограшну серію до 38 матчів, перевершивши попередній рекорд Італії. Востаннє "червона фурія" зазнавала поразки ще у березні 2024 року.