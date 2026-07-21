Символічна збірна ЧС-2026: найкращі гравці та тренер турніру

Чемпіонат світу 2026 з футболу подарував чимало яскравих індивідуальних виступів – від героїв сенсаційних збірних до зірок фіналістів турніру.

За підсумками Мундіалю редакція "Чемпіона" обрала 11 футболістів, які найбільше вплинули на гру та результати своїх команд, а також найкращого головного тренера.

Джордан Пікфорд

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Один із творців виходу збірної Англії до півфіналу. Пікфорд неодноразово виручав команду в ключові моменти, а перед півфіналом мав 12 сейвів і 2 матчі "на нуль". На цьому ЧС він також став рекордсменом збірної Англії за кількістю матчів на Мундіалях.

Педро Порро

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Іспанський захисник надійно закривав правий фланг, постійно підтримував атаки та забив два важливі м'ячі у плейоф – Австрії та Франції. У півфіналі проти французів Порро установив остаточний рахунок 2:0 і був визнаний найкращим гравцем матчу.

Крістіан Ромеро

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Лідер оборони аргентинців, який поєднував звичну агресивність із надійною грою та вмінням розпочинати атаки. В 1/8 фіналу саме гол Ромеро започаткував камбек аргентинців із 0:2 у матчі проти Єгипту. Потужно провів і фінал, однак через травму був змушений залишити поле – після його заміни захист команди став значно вразливішим.

Вільям Саліба

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Справжній стовп оборони збірної Франції, яка до півфіналу пропустила лише два м'ячі, а у трьох перших поєдинках плейоф зберегла ворота "сухими". Саліба майже не програвав єдиноборств, впевнено страхував партнерів і допомагав команді розпочинати атаки завдяки якісній роботі з м'ячем.

Марк Кукурелья

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Один із найкращих гравців збірної Іспанії на Мундіалі. Однаково потужно діяв і в захисті, і в атаці: надійно закривав лівий фланг, вигравав єдиноборства та постійно підтримував наступ команди. Його енергія, інтенсивність і великий обсяг роботи стали важливою частиною чемпіонської гри іспанців.

Родрі

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Лідер збірної Іспанії та головний елемент у тактичних побудовах Луїса де ла Фуенте. Саме Родрі контролював темп матчів, задавав напрямок атак і забезпечував команді необхідний баланс між обороною та нападом. Без нього важко уявити гру найбільш структурованої та тренерської команди чемпіонату світу.

Джуд Беллінгем

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Один із головних героїв збірної Англії, яка показала свій найкращий результат на чемпіонатах світу з 1966 року. Беллінгем забив сім м'ячів – рекорд для англійського футболіста на одному Мундіалі, – водночас виконував величезний обсяг роботи в центрі поля та постійно загострював гру команди.

Майкл Олізе

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Диригент атак збірної Франції та один із найяскравіших плеймейкерів турніру. Олізе віддав 7 результативних передач, установивши рекорд чемпіонатів світу за цим показником на одному Мундіалі. Завдяки техніці, баченню поля та нестандартним рішенням він постійно створював моменти для партнерів і чудово доповнював Мбаппе.

Ліонель Мессі

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Став найрезультативнішим гравцем чемпіонату світу за системою гол+пас і знову ледь не самотужки затягнув Аргентину до фіналу. Мессі визначав гру команди в атаці, створював моменти для партнерів і брав відповідальність у найважливіші миті. І все це – у 39 (!) років.

Кіліан Мбаппе

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Провів очікувано потужний турнір і вкотре підтвердив статус одного з найкращих футболістів світу. Завдяки швидкості, індивідуальній майстерності та холоднокровності у завершенні атак Мбаппе залишався головною загрозою національної команди Франції. Найкращий бомбардир чемпіонату світу – і цим все сказано.

Ерлінг Голанд

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Рушійна сила збірної Норвегії, яка вперше у своїй історії дісталася чвертьфіналу чемпіонату світу. Голанд забивав вирішальні м'ячі та став героєм сенсаційної перемоги над Бразилією, оформивши дубль. На своєму дебютному Мундіалі нападник сповна підтвердив репутацію одного з найнебезпечніших форвардів планети.

Тренер – Луїс де ла Фуенте

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Творець і конструктор чуда на ім'я збірна Іспанії з футболу. Головна зірка "Фурії Рохи". Його збірна – це про тотальне домінування без домінування – настільки ідеальну та збалансовану командну гру збірної важко й пригадати в сучасній історії. Беззаперечно один із найкращих наставників збірної в історії футболу.