Крістал Пелес розгромив Фулгем у Кубку Англії
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У суботу, 29 березня, відбулись перші матчі 1/4 фіналу Кубку Англії.
У першій зустрічі ігрового дня Крістал Пелес на виїзді обіграв Фулгем завдяик голам Еберечі Езе, Ісмаїла Сарра та Едді Нкетіа.
Кубок Англії
1/4 фіналу, 29 березня
Фулгем – Крістал Пелес 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 – 34 Езе, 0:2 – 38 Сарр, 0:3 – 75 Нкетіа
Сьогодні відбудеться ще один матч:
19:15 Брайтон – Ноттінгем
Раніше головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола поскаржився на м'яч, яким грають команди в межах Кубку Англії.