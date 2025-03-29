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Крістал Пелес розгромив Фулгем у Кубку Англії

Олександр Булава — 29 березня 2025, 16:19
Крістал Пелес розгромив Фулгем у Кубку Англії
Getty Images

У суботу, 29 березня, відбулись перші матчі 1/4 фіналу Кубку Англії.

У першій зустрічі ігрового дня Крістал Пелес на виїзді обіграв Фулгем завдяик голам Еберечі Езе, Ісмаїла Сарра та Едді Нкетіа.

Кубок Англії
1/4 фіналу, 29 березня

Фулгем – Крістал Пелес 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 34 Езе, 0:2 – 38 Сарр, 0:3 – 75 Нкетіа

Сьогодні відбудеться ще один матч:

19:15 Брайтон – Ноттінгем

Раніше головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола поскаржився на м'яч, яким грають команди в межах Кубку Англії.

Крістал Пелес Кубок Англії Фулгем

Крістал Пелес

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