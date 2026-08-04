Неможливо було сказати "ні": Бернарду Сілва пояснив, чому перейшов у Реал

Новачок Реала Бернарду Сілва поділився емоціями від свого першого тренувального дня у складі "вершкових" і пояснив, чому вирішив перейти саме у мадридський клуб.

Його слова передає Marca.

Півзахисник заявив, що радий розпочати новий етап кар'єри під керівництвом свого зіркового земляка:

"Про цей клуб навіть не потрібно говорити, адже вся його історія говорить сама за себе. Перше тренування було важким, але я дуже радий познайомитися з новими партнерами по команді. Багатьох із них я вже добре знаю, адже неодноразово грав проти них. Тут усі працюють із дуже високою інтенсивністю, вже відчуваю себе як удома. Жозе Моурінью? Ми кілька разів були суперниками, а тепер ми опинилися в одній команді. Це тренер, який дуже багато означає для португальського футболу. З дитинства ми уважно стежили за його командами, і він завжди прославляв Португалію на найвищому рівні. Я радий отримати можливість працювати під його керівництвом і вчитися в нього".

31‑річний розповів також, чому вирішив обрати саме мадридський клуб для продовження кар'єри, хоча мав чимало варіантів.

"Коли з'явився варіант із Реалом, неможливо було сказати "ні". Я не роздумував двічі. Після стількох матчів проти "вершкових" чудово розумієш, наскільки особливим є цей клуб, наскільки величним є "Сантьяго Бернабеу". Те, що тепер я буду ближче до своєї родини, поруч із Португалією та у країні зі схожою культурою, також є важливим. Але можливість втілити мрію та грати за найкращий клуб в історії футболу – це справжній привілей", – сказав Сілва.

Зазначимо, що колишній капітан Манчестер Сіті перейшов у Реал на правах вільного агента. Він підписав контракт із мадридцями до літа 2028 року.

Ним цікавились також інші два гранди іспанського футболу – Барселона й Атлетико. Раніше про перехід португальця висловився Йошко Гвардіол.