Бернарду відповідає рівню Реала: Моурінью оцінив Сілву
Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью поділився думками про перехід колишнього лідера Манчестер Сіті Бернарду Сілви.
Його слова передає AS.
Португалець доєднався до іспанського клубу на правах вільного агента, підписавши контракт до 30 червня 2028 року.
Наставник "вершкових" відзначив роботу Сілви під керівництвом Жузепа Гвардіоли, який завжди працював із найкращими у світі футболістами.
"Він корисний усюди. Сподіваюся, у нас буде менше проблем і більше стабільності. Якщо нам це вдасться, то Бернарду, хоча зараз він півзахисник, зможе грати на позиції "десятки", на правому фланзі, на вістрі атаки... Він може грати де завгодно – у нього приголомшливе тактичне чуття, і він мені завжди подобався.
Справа не в тому, що його хотіли підписати Атлетико чи Барселона, ми не збиралися підписувати його лише для того, щоб засмутити сусідів. Я був упевнений, що Бернарду відповідає рівню Реала", – сказав португальський спеціаліст.
Нагадаємо, що Сілва виступав за "містян" із літа 2017-го. Від моменту переходу провів у футболці Сіті 480 матчів (76 голів та 77 асистів), завоювавши із командою 19 титулів.
Раніше його перехід прокоментував провідний захисник МанСіті Йошко Гвардіол. Сам Бернарду пояснив, чому обрав варіант із Реалом.
Додамо, що перший офіційний матч мадридського клубу відбудеться 22 серпня. Це буде виїзна гра проти Еспаньйола у Ла Лізі-2026/27 (о 22:30 за київським часом).