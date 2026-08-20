Бернарду відповідає рівню Реала: Моурінью оцінив Сілву

Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью поділився думками про перехід колишнього лідера Манчестер Сіті Бернарду Сілви.

Його слова передає AS.

Португалець доєднався до іспанського клубу на правах вільного агента, підписавши контракт до 30 червня 2028 року.

Наставник "вершкових" відзначив роботу Сілви під керівництвом Жузепа Гвардіоли, який завжди працював із найкращими у світі футболістами.

"Він корисний усюди. Сподіваюся, у нас буде менше проблем і більше стабільності. Якщо нам це вдасться, то Бернарду, хоча зараз він півзахисник, зможе грати на позиції "десятки", на правому фланзі, на вістрі атаки... Він може грати де завгодно – у нього приголомшливе тактичне чуття, і він мені завжди подобався.

Справа не в тому, що його хотіли підписати Атлетико чи Барселона, ми не збиралися підписувати його лише для того, щоб засмутити сусідів. Я був упевнений, що Бернарду відповідає рівню Реала", – сказав португальський спеціаліст.