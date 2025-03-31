Одноматчевий плейоф: клуб українця може посісти місце Леона в клубному чемпіонаті світу-2025

ФІФА визначилася із командами, які змагатимуться за право взяти участь у клубному чемпіонаті світу 2025 року замість виключеного Леона.

Про це повідомляє ESPN.

Мексиканський клуб втратив своє місце у турнірі, тому що його власники також володіють іншим колективом, який братиме участь у КЧС-2025.

У зв'язку із цим ФІФА проведе плейоф з одного матчу, який визначить заміну Леона. За право зіграти на клубному чемпіонаті світу посперечаються мексиканська Америка та ФК Лос-Анджелес, за який виступає Артем Смоляков.

Згідно з джерелом, матч між мексикансцями та американцями буде зіграний, якщо Леон програє апеляцію в Спортивному арбітражному суді (CAS).

CAS оголосив, що 23 квітня в Мадриді відбудеться слухання, на якому Леон і костариканська команда Алахуеленсе зможуть представити свої аргументи. Спочатку Алахуеленсе подав скаргу до CAS, посилаючись на те, що участь Леона порушує правила ФІФА, і стверджуючи, що саме клуб з Коста-Рики має отримати місце в турнірі замість мексиканців.

Тепер обидва клуби мають час до 2 квітня, щоб зібрати юридичну документацію перед тим, як представити аргументи 23 квітня. Жодних планів щодо заміни Леона не буде оголошено, доки не буде вирішено кожну юридичну справу.

Нагадаємо, що вчора, 30 березня, Артем Смоляков відзначився видовищним голом за Лос-Анджелес. Проте це все одно не врятувало його команду від поразки в МЛС.