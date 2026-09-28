Такому на полі не місце: Едегор – про фол Сілви наприкінці матчу Норвегії та Португалії у Лізі націй

Капітан збірної Норвегії Мартін Едегор розкритикував фол португальського півзахисника Бернарду Сілви після очної зустрічі у 2-му турі Ліги націй, зазначивши, що таким фолам не місце на футбольному полі, а сам він сподівається не зазнати серйозної травми внаслідок цього інциденту.

Його слова передає Marca.

"Я отримав удар по щиколотці. Сьогодні ввечері, мабуть, не зможу грати, але сподіваюся, що найближчими днями мені стане краще. Це був безглуздий епізод з його боку. Він збив мене з ніг вже після того, як я віддав передачу. Я не знаю, що він робить. Такому на футбольному полі не місце. Шкода, що люди поводяться так".

Зауважимо, що за підсумками цієї гри перемогу здобули португальці із рахунком 2:1. Сілва вийшов з лави запасних на 87-й хвилині, й вже через декілька хвилин зробив небезпечну підніжку Едегору.

Арбітр матчу Франсуа Летексьє вбачив у цьому епізоді порушення на жовту картку, а капітан "вікінгів" і лондонського Арсенала залишив поле, прикульгуючи.

Нагадаємо, що Норвегія та Португалія зустрінуться 4 жовтня на "Ештадіу ду Драгау" у матчі-відповіді в межах 4-го туру Ліги націй.