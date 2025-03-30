Гвардіола: Кубок Англії не врятує жахливий сезон Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола оцінив можливість перемоги в Кубку Англії на тлі невиразного сезону у виконанні "містян".

Слова фахівця передає журналіст Фабріціо Романо.

"Сезон поганий і цього факту не змінить виграш одного титулу. Проте, ми все ще хочемо це зробити. Як я вже казав, пробитись у Ліги чемпіонів буде неймовірним успіхом. Але це все не врятує жахливого сезону", – вважає Гвардіола.

🔵 Pep Guardiola: “The season has been poor, it's not going to change for the fact of winning one title. But of course, we want to do it”.



“Qualify for the UCL it's a big success, as I said. winning the FA Cup is also a huge success, but the season has not been good”. pic.twitter.com/PPNRUKetT8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 30, 2025

Після 29 туру АПЛ Сіті розмістились на 5 місці у турнірній таблиці, набравши 48 очок. Зазначимо, що протягом сезону команда мала серію з 12 матчів, у яких зазнала 9 поразок.

Сьогодні, 30 березня, відбудеться чвертьфінальний матч Кубку Англії між Манчестер Сіті та Борнмутом. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Раніше Гвардіола поділився думками щодо майбутнього матчу із "вишнями".