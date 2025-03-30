Гвардіола: Кубок Англії не врятує жахливий сезон Манчестер Сіті
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола оцінив можливість перемоги в Кубку Англії на тлі невиразного сезону у виконанні "містян".
Слова фахівця передає журналіст Фабріціо Романо.
"Сезон поганий і цього факту не змінить виграш одного титулу. Проте, ми все ще хочемо це зробити.
Як я вже казав, пробитись у Ліги чемпіонів буде неймовірним успіхом. Але це все не врятує жахливого сезону", – вважає Гвардіола.
Після 29 туру АПЛ Сіті розмістились на 5 місці у турнірній таблиці, набравши 48 очок. Зазначимо, що протягом сезону команда мала серію з 12 матчів, у яких зазнала 9 поразок.
Сьогодні, 30 березня, відбудеться чвертьфінальний матч Кубку Англії між Манчестер Сіті та Борнмутом. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.
Раніше Гвардіола поділився думками щодо майбутнього матчу із "вишнями".