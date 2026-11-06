Збірна Португалії отримала нового капітана після відходу Роналду

Атакувальний півзахисник мадридського Реала Бернарду Сілва призначений новим капітаном збірної Португалії.

Про це повідомляє As.

Напередодні легендарний форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду оголосив про завершення кар'єри в збірній Португалії. Наставник команди Жорже Жезуш підтвердив, що після цього капітанська пов'язка відійде Бернарду Сілві, оскільки саме на його рахунку найбільше проведених матчів за збірну Португалії серед чинних гравців.

Бернарду Сілва виступає за збірну Португалії з 2015 року. Сумарно провів за команду 115 матчів і забив 14 голів. Разом із національною командою 32-річний хавбек вигравав Лігу націй у 2019 і 2025 роках. До заявки на переможний для команди Євро-2016 не потрапив.