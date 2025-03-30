Астон Вілла розгромила Престон та стала третім півфіналістом Кубку Англії
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У неділю, 30 березня, двома матчами 1/4 фіналу продовжився розіграш Кубку Англії з футболу сезону 2024/25.
Так, у першій зустрічі ігрового дня Астон Вілла не мала проблем із Престоном, здобувши впевнену перемогу 3:0. Дублем в поєдинку відзначився Маркус Рашфорд, ще один гол на рахунку Джейкоба Ремсі.
У ще одному матчі Борнмут Іллі Забарного зіграє проти Манчестер Сіті. Початок о 18:30.
Кубок Англії з футболу
1/4 фіналу, 30 березня
Престон – Астон Вілла 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 – 59 Рашфорд, 0:2 – 64 Рашфорд (пен), 0:3 – 71 Ремсі
- 18:30 Борнмут – Манчестер Сіті
Нагадаємо, вчора, 29 березня, визначилися перші півфіналісти, якими стали Крістал Пелес та Нотінгем Форест.