Астон Вілла розгромила Престон та стала третім півфіналістом Кубку Англії

У неділю, 30 березня, двома матчами 1/4 фіналу продовжився розіграш Кубку Англії з футболу сезону 2024/25.

Так, у першій зустрічі ігрового дня Астон Вілла не мала проблем із Престоном, здобувши впевнену перемогу 3:0. Дублем в поєдинку відзначився Маркус Рашфорд, ще один гол на рахунку Джейкоба Ремсі.

У ще одному матчі Борнмут Іллі Забарного зіграє проти Манчестер Сіті. Початок о 18:30.

Кубок Англії з футболу

1/4 фіналу, 30 березня

Престон – Астон Вілла 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 59 Рашфорд, 0:2 – 64 Рашфорд (пен), 0:3 – 71 Ремсі

18:30 Борнмут – Манчестер Сіті

Нагадаємо, вчора, 29 березня, визначилися перші півфіналісти, якими стали Крістал Пелес та Нотінгем Форест.