Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Астон Вілла розгромила Престон та стала третім півфіналістом Кубку Англії

Олексій Мурзак — 30 березня 2025, 17:40
Астон Вілла розгромила Престон та стала третім півфіналістом Кубку Англії
x.com/AVFCOfficial

У неділю, 30 березня, двома матчами 1/4 фіналу продовжився розіграш Кубку Англії з футболу сезону 2024/25.

Так, у першій зустрічі ігрового дня Астон Вілла не мала проблем із Престоном, здобувши впевнену перемогу 3:0. Дублем в поєдинку відзначився Маркус Рашфорд, ще один гол на рахунку Джейкоба Ремсі.

У ще одному матчі Борнмут Іллі Забарного зіграє проти Манчестер Сіті. Початок о 18:30.

Кубок Англії з футболу
1/4 фіналу, 30 березня

Престон – Астон Вілла 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 59 Рашфорд, 0:2 – 64 Рашфорд (пен), 0:3 – 71 Ремсі

  • 18:30 Борнмут – Манчестер Сіті

Нагадаємо, вчора, 29 березня, визначилися перші півфіналісти, якими стали Крістал Пелес та Нотінгем Форест.

Астон Вілла Борнмут Кубок Англії Манчестер Сіті Престон

Астон Вілла

Аморім ухвалив рішення щодо майбутнього зіркового нападника Манчестер Юнайтед
Реал як криптоніт для Атлетико, гол Зінченка, падіння Ліверпуля: що подарувала нам Ліга чемпіонів
Визначилися пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Боруссія Д вибила Лілль, Арсенал із голом Зінченка добив ПСВ, Реал по пенальті пройшов Атлетико в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонів: дербі Мадрида та інтрига в Ліллі

Останні новини