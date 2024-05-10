Ребров: У боротьбі за чемпіонство ще нічого не вирішено

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що в боротьбі за чемпіонство в Українській Прем'єр-лізі ще нічого не вирішено.

Про це він розповів у коментарі для Dynamo.kiev.ua.

"Я бачив багато тренувань Динамо. І добре знаю Шовковського — він максималіст і дуже багато працює. У другій частині чемпіонату лише перша гра з Вересом (1:1), де динамівці втратили перемогу на останніх хвилинах, стоїть осібно, а в решті поєдинків завжди можна було побачити, що команда знала, за рахунок чого вона хотіла грати. Я бачу впевненість у цього Динамо, бачу прогрес команди та бачу, що її гравці отримують задоволення від гри. Це дуже важливо, і це завжди дає результат. Інтрига в боротьбі за золоті медалі ще є, адже є ще матч між Шахтарем і Динамо. Упевнений, що в боротьбі за чемпіонство ще нічого не вирішено. Усе в руках Динамо. Але якщо команда дійсно хоче стати чемпіоном, то треба обігравати Шахтар. Тож інтрига є. Але визначальним у ній буде результат матчу "гірників" із "біло-синіми", — сказав наставник.

Нагадаємо, у минулому турі Динамо без шансів розбило Колос і встановило новий рекорд чемпіонатів України. У свою чергу Шахтар розгромив Чорноморець та зберіг дистанцію від киян у 4 бали.

Українське "Класичне" відбудеться у суботу, 11 травня, початок — о 18:00 за київським часом.