Шахтар — Динамо: анонс і прогноз матчу 28 туру УПЛ

Донецький Шахтар зіграє з київським Динамо у 28 турі Української Прем’єр-ліги. Матч відбудеться на стадіоні «Арена Львів» у Львові. Початок — о 18:00, 11 травня.

Шахтар

«Помаранчево-чорні» підходять до матчу з переконливою серією у 14 перемог в УПЛ. В останній грі команда Маріно Пушича здолала одеський Чорноморець (3:0). Варто відзначити успіхи атаки «гірників». У 4 із попередніх 5 матчів у першості України Шахтар забивав не менш як 3 м'ячі, а також записав у свій актив 3 розгромні вікторії.

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Боснійський наставник донецької команди може задіяти усіх футболістів першої команди. Втім, один гравець перебуває під загрозою дискваліфікації. Це форвард Данило Сікан. Нападник має три попередження в своєму пасиві, а тому кожна наступна жовта картка означатиме для нього вимушений відпочинок довжиною в одну гру.

Динамо

Як і суперник, кияни можуть похизуватися переконливими результатами. Динамо не знає поразок протягом уже 17 матчів у національній першості, а от серія перемог у «біло-синіх» скромніша — 6 зустрічей. В останньому матчі столичний клуб не залишив шансів Колосу (5:0). Так само, як і Шахтар, у 4 із попередніх 5 ігор в УПЛ Динамо забивало не менш як 3 м’ячі.

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Олександр Шовковський теж не матиме головного болю на тему кадрів. У складі Динамо дискваліфікованих футболістів нема. Відбули відсторонення нападник Владислав Ванат і захисник Олександр Тимчик. Натомість три жовті картки у своєму пасиві має півзахисник Олександр Андрієвський. Ще одне попередження хавбеку призведе до пропуску наступної гри.

Історія зустрічей

Донецький Шахтар та київське Динамо — давні та принципові суперники. Лише в межах чемпіонатів України клуби зустрічалися 71 раз.

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За рахунок останніх успіхів у очних іграх мінімальну перевагу має вже «помаранчево-чорний» клуб (+27=19-25), різниця забитих-пропущених м'ячів так само на користь «гірників» — 87:84.

Пряма мова

Георгій Судаков (півзахисник Шахтаря): «Розуміємо, що наступний поєдинок надзвичайно важливий і, напевно, вважається фіналом, але не хочеться забігати вперед. Розуміємо, що таке поєдинок між Шахтарем та Динамо, і на 100% будемо сконцентрованими напередодні матчу.

Чи є переживання напередодні гри? Трепету немає, адже за цей матч дають стільки ж балів, як і за матч з Чорноморцем, але розуміємо, що це особливий поєдинок. Особисто я слідкую за матчами Динамо.

Це буде найпекельніша гра за останні два-три роки, тому що розуміємо, що Динамо зараз перебуває в неймовірній формі та не втрачає балів. Ми також маємо 14 перемог поспіль, і обидві команди повністю готові до поєдинку, тому думаю, що цей матч буде як фінал.»

Владислав Кабаєв (півзахисник Динамо): «Зараз не хочеться гучних слів, що ми будемо чемпіонами. Давайте ми доведемо це не словом, а ділом. Шахтар — дуже добра команда, ми бачимо, як вони грають. Це наші прямі конкуренти. Буде дуже цікава гра. Я не буду нічого обіцяти, але байдужих на футбольному полі з нашого боку точно не буде.»

Орієнтовні склади

Шахтар: Різник — Конопля, Матвієнко, Бондар, Азаров — Степаненко — Зубков, Марлон, Судаков, Кевін — Сікан

Динамо: Бущан — Тимчик, Михавко, Попов, Вівчаренко — Бражко — Ярмоленко, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв — Ванат

Цифри й факти

Гру обслуговуватиме суддя Олексій Деревінський, призначення якого на цей матч відбулося за процедурою жеребкування. З початку сезону представник Феміди з Хмельницького працював на матчах єврокубків — трьох іграх Ліги конференцій, одній грі в Юнацькій Лізі УЄФА та чотирьох зустрічах кваліфікації Євро U17, а також мав досвід роботи на восьми іграх УПЛ та одній — у Кубку України

Лідери атаки команд — Владислав Ванат та Данило Сікан — не лише ведуть між собою заочку сутичку за право потрапити в заявку збірної України на Євро-2024, але також є суперниками у гонитві за право стати кращим бомбардиром нинішньої першості УПЛ. Наразі попереду Ванат із 13 голами — це найбільший показник у лізі. Сікан забив 10 м’ячів. Також 10 разів відзначився голами інший «динамівець» Віталій Буяльський

Починаючи з 1938 року, клуби перетиналися 197 разів у всіх турнірах. Перевага на боці Динамо. Київський колектив здобув 80 перемог, донецька команда відповіла 60 вікторіями, ще 57 матчів закінчилися внічию

У разі перемоги Шахтар достроково стане чемпіоном України сезону-2023/24

У першому колі Шахтар переграв Динамо на полі суперника (1:0)

Очна зустріч команд 3 листопада 2023 року була останнім матчем Мірчі Луческу на чолі Динамо

Динамо не може забити Шахтарю більше одного м’яча протягом уже 7 матчів (6 із них — в УПЛ)

В останніх 10 зустрічах команд у всіх турнірах у Динамо лише 2 перемоги (2 нічиї, 6 поразок)

Де дивитися

Дивитися матч онлайн в Україні можна на платформі УПЛ ТБ. Також показ доступний на ОТТ-сервісах MEGOGO, Київстар ТБ, Sweet TV, Setanta Sports.

Коментувати матч буде Віталій Волочай.

Прогноз букмекерів

Перемога Шахтаря - 2,15;

Нічия - 3,60;

Перемога Динамо - 3,50.

Прогноз Чемпіона

Перемога Динамо — 1:2.