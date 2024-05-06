Джерело - Чемпіон.

Шахтар упевнено переміг Чорноморець в матчі 27 туру чемпіонату України з футболу.

Огляд матчу

Чемпіонат України УПЛ

27 тур, 5 травня

Шахтар — Чорноморець 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 — Судаков 19’, 2:0 — Сікан 23’, 3:0 — Кевін (пенальті) 55’

Шахтар: Різник, Криськів, Судаков, Зубков (Швед 75’), Сікан (Егіналду 68’), Азаров, Матвієнко, Конопля, Марлон (Степаненко 75’), Кевін (Невертон 75’), Ракицький

Чорноморець: Варакута, Брагару, Єрмаков, Салюк (Гучек 63), Путря, Васильєв (Присяжнюк 79’), Шпорн, Бойчук (Кузик 46’), Штогрін, Бадібанга (Альваренга 57’), Авагімян (Ієде 63’)

Попередження: Салю 59’, Зубков 73’

Зазначимо, що це був другий матч між Чорноморцем та Шахтарем за останні 5 днів. У першому поєдинку команда Маріно Пушича також здобула впевнену перемогу з різницею у три м’ячі.

Шахтар зберіг перевагу над Динамо в розмірі чотирьох очок. Уже наступної суботи, 11 травня, лідери чемпіонату зійдуться в українському класичному, яке або зніме всі питання щодо чемпіонства, або максимально загострить боротьбу перед завершальними двома турами.