Головне
Збірна України здобула олімпійську ліцензію на Світових естафетах-2024 на Багамах
Сьогодні 08:00 398
Ганьба дня: s1mple засвітився на концерті російського репера
Сьогодні 11:55 28
Рейтинг WTA: Костюк вперше потрапила до топ-20, Світоліна залишилася першою ракеткою України
Сьогодні 09:10 404232 13
Сайнс отримав штраф за зіткнення з Піастрі та втратив одну позицію за підсумками Гран-прі Маямі
Сьогодні 08:39 165
Бенфіка програла Фамалікану та подарувала Спортингу дострокове чемпіонство
Сьогодні 08:19 271
Норріс здобув першу перемогу в кар'єрі: результати Гран-прі Маямі
Сьогодні 00:36 7216
Гонка Формули-1 на узбережжі Атлантичного океану: усе про Гран-прі Маямі
Сьогодні 00:20 1964
Monte обіграли FURIA та вийшли до плей-оф ESL Pro League Season 19
Вчора 20:54 316
Шахтар вдруге за тиждень розгромив Чорноморець і зберіг відрив від Динамо
Вчора 20:01 4582
Погачар здобув упевнену перемогу: результати другого етапу Джиро д'Італія-2024
Вчора 18:14 3724
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
03.05.2024 01:40 553
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 316
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 562
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 930
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 972

Шахтар — Чорноморець 3:0: огляд матчу УПЛ

Сьогодні 08:55 132 0
Шахтар — Чорноморець 3:0: огляд матчу УПЛ
#ВІДЕООГЛЯД, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар упевнено переміг Чорноморець в матчі 27 туру чемпіонату України з футболу.

Огляд матчу

Чемпіонат України УПЛ
27 тур, 5 травня

Шахтар — Чорноморець 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 — Судаков 19, 2:0 — Сікан 23, 3:0 — Кевін (пенальті) 55

Шахтар: Різник, Криськів, Судаков, Зубков (Швед 75), Сікан (Егіналду 68), Азаров, Матвієнко, Конопля, Марлон (Степаненко 75), Кевін (Невертон 75), Ракицький

Чорноморець: Варакута, Брагару, Єрмаков, Салюк (Гучек 63), Путря, Васильєв (Присяжнюк 79’), Шпорн, Бойчук (Кузик 46’), Штогрін, Бадібанга (Альваренга 57’), Авагімян (Ієде 63’)

Попередження: Салю 59’, Зубков 73’

Зазначимо, що це був другий матч між Чорноморцем та Шахтарем за останні 5 днів. У першому поєдинку команда Маріно Пушича також здобула впевнену перемогу з різницею у три м’ячі

Шахтар зберіг перевагу над Динамо в розмірі чотирьох очок. Уже наступної суботи, 11 травня, лідери чемпіонату зійдуться в українському класичному, яке або зніме всі питання щодо чемпіонства, або максимально загострить боротьбу перед завершальними двома турами. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар вдруге за тиждень розгромив Чорноморець і зберіг відрив від Динамо Шахтар вдруге за тиждень розгромив Чорноморець і зберіг відрив від Динамо 4582
Рейтинг WTA: Костюк вперше потрапила до топ-20, Світоліна залишилася першою ракеткою України Рейтинг WTA: Костюк вперше потрапила до топ-20, Світоліна залишилася першою ракеткою України 404232 13
Рейтинг ATP: Урсу вчергове оновив особистий рекорд Рейтинг ATP: Урсу вчергове оновив особистий рекорд 101078
5 голів за пів тайму: Динамо не залишило й мокрого місця від Колоса в 27 турі УПЛ 5 голів за пів тайму: Динамо не залишило й мокрого місця від Колоса в 27 турі УПЛ 6677 1
Челсі з Мудриком розгромив Вест Гем, Ліверпуль в яскравій грі здолав Тоттенгем: результати матчів АПЛ Челсі з Мудриком розгромив Вест Гем, Ліверпуль в яскравій грі здолав Тоттенгем: результати матчів АПЛ 6164
Норріс здобув першу перемогу в кар'єрі: результати Гран-прі Маямі Норріс здобув першу перемогу в кар'єрі: результати Гран-прі Маямі 7216
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 12261
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 109869
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 37223
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 167771 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 82854
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 31206