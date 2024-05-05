Джерело - Чемпіон.

Динамо розгромно перемогло Колос у матчі 27 туру Української Прем’єр-ліги.

Огляд матчу

Чемпіонат України — УПЛ

27 тур, 5 травня

Динамо — Колос 5:0 (0:0)

Голи: 1:0 - Безбородько (автогол) 48’, 2:0 - Ярмоленко 51’, 3:0 - Буяльський - 52’, 4:0 - Кабаєв 68’, 5:0 - Волошин 71’

Попередження: Безбородько 25’, Ємець 47’

Динамо: Бущан, Вівчаренко, Попов, Дячук, Караваєв, Бражко (Беніто 85’), Шапаренко (Шепелєв 72’), Буяльський (К) (Андрієвський 72’), Ярмоленко, Волошин (Діалло 78’), Кабаєв (Пономаренко 73’).

Колос: Фесюн, Цуріков (Ємець 85’), Бондаренко, Бурда, Чорноморець (К), Демченко, Оріховський (Мілько 61’), Топалов (Салабай 60’), Ільїн, Велетень, Безбородько (Рангел 60’).

Завдяки цій перемозі Динамо принаймні тимчасово наблизилося до Шахтаря на відстань одного залікового пункту. Втім, уже невдовзі "гірники" можуть відновити 4-очкову перевагу — донецький клуб проведе матч із одеським Чорноморцем.

Вже в наступному турі на фанатів українського футболу чекає очна зустріч між двома лідерами. "Класичне" відбудеться 11 травня у Львові.

Нагадаємо, в першому матчі ігрового дня 5 травня Полісся не змогло дотиснути Зорю, більше тайму граючи в більшості.