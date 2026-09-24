Вийдемо на поле з максимальною повагою до суперника: тренер Угорщини – про матч проти України

Головний тренер збірної Угорщини Марко Россі заявив, що травми важливих гравців змушують команду змінювати план на матч проти України в Лізі націй.

Його слова наводить M4 Sport.

Окремо Россі згадав Барнабаса Варгу та Роланда Шаллаї. За словами тренера, Варгу складно замінити через його гру головою, тому угорцям доведеться обрати іншу тактику.

Водночас для заміни Шаллаї є кілька варіантів, однак Россі не очікує, що хтось із них повністю відтворить якості відсутнього гравця.

Окремо він розповів про очікування від самого матчу.

"У складі України є гравці, які заслуговують на визнання і виступають за провідні європейські клуби. Ми вийдемо на поле з максимальною повагою до суперника. Не можу пообіцяти три очки, але можу пообіцяти, що боротимемося з першої до останньої хвилини", – сказав Россі.

Матч Угорщина – Україна відбудеться 25 вересня о 20:45. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.