Він буде дуже важливим ресурсом: Мальдера висловився щодо майбутнього Мудрика у збірній України

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера заявив, що у майбутньому вінгер лондонського Тоттенгема Михайло Мудрик буде важливою частиною команди.

Про це він розповів під час передматчевої пресконференції.

"Завжди шкода гравців, яких через травми немає з нами. Ми знаємо всі характеристики Мудрика. Я хочу говорити про тих гравців, хто є зараз у нас в складі. Я радий мати цих гравців, які з нами. В майбутньому, коли Мудрик зможе повернутися, він буде дуже важливим ресурсом для національної збірної".

Нагадаємо, що напередодні тренерський штаб Андреа Мальдери визначився із заявкою на стартові матчі Ліги націй у дивізіоні В.

Мудрик потрапив до списку заявлених гравців, проте не зможе допомогти "синьо-жовтим" протягом перших матчів команди у Лізі націй через ушкодження гомілкостопа, якого він зазнав під час тренування.

Зазначимо, що під час найближчого збору збірна України проведе чотири поєдинки на цьому турнірі.

25 вересня підопічні Андреа Мальдери гратимуть проти Угорщини (21:45 за київським часом), 28 вересня змагатимуться проти Грузії (19:45), 2 жовтня зустрінуться із Північною Ірландією (21:45), а 5 жовтня знову протистоятимуть угорцям у матчі-відповіді (21:45).