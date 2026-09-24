Буде непросто: Безус – про кадрові втрати збірної України

Колишній хавбек збірної Роман Безус оцінив кадрові втрати "синьо-жовтих" перед майбутніми матчами Ліги націй.

Його слова передає Sport.ua.

Перед початком матчів Ліги націй збірна України зіткнулася з кадровими проблемами в півзахисті: команді не допоможуть Ярмолюк, Малиновський, Зінченко, Гуцуляк і Мудрик.

"Буде непросто, це точно. Проте у збірній є кваліфіковані гравці. Упевнений, що Андреа Мальдера знайде вихід із ситуації, що склалася. Як на мене, то варіантів достатньо для того, щоб „синьо-жовті" продемонстрували якісний футбол не тільки в поєдинку з Угорщиною, а й в інших трьох матчах", – сказав він.

Хавбек також назвав свій вибір стартового складу на матч з Угорщиною.

"Я не тренер, але якщо треба зробити вибір, то він буде таким самим, як і на матч із тією самою Польщею. Мені тоді гра збірної України сподобалася. В опорній зоні в стартовому складі вийдуть Назарина та Очеретько, праворуч зіграє Ярмоленко, у центрі – Циганков, а лівий фланг віддам Судакову. Втім, Мальдера може зіграти й з одним опорником. Тоді в середині поля це може бути динамівська ланка Бражко-Шапаренко і, наприклад, Судаков. Повторюся, варіантів чимало, головне, щоб тренер зробив правильний вибір, і це принесло нам позитивний результат", – підсумував Безус.

Попереду у команди Мальдери зустріч проти Угорщини, яка розпочнеться 25 вересня о 21:45 (за київським часом). Також українська збірна зіграє проти Грузії (28 вересня), Північної Ірландії (2 жовтня) та друга зустріч із угорцями (5 жовтня).

Додамо, що у першочерговій заявці синьо-жовтого колективу вже відбулося декілька змін.

Раніше півзахисник донецького Шахтаря Єгор Назарина розповів, як змінилася збірна України з приходом італійського спеціаліста.