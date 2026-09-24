Довбик: Інформація про те, що я вже повністю тренуюся з Болоньєю, не зовсім відповідає дійсності

Український форвард Артем Довбик спростував інформацію про те, що він повернувся до повноцінних тренувань у загальній групі Болоньї після травми.

Слова нападника наводить Трибуна.

"За три дні до гри з Торіно ми спілкувалися з Мальдерою, оскільки я пропустив гру з Наполі. Я пояснив йому, яка в мене травма, і сказав, що готуюся до матчу з Торіно та до збірної. Але на тренуванні перед матчем я спробував потренуватися з командою і зрозумів, що ще зарано. Я зателефонував йому та пояснив, що мені потрібен ще приблизно тиждень, щоб бути повністю готовим.

Ми разом прийняли рішення, що я повинен на 100% залікувати травму і тільки після цього повертатися. Це задня поверхня стегна. Інша травма, а не як писали, що рецидив. Останні декілька днів я вже почав тренуватися з командою, але поки що беру участь лише в розминці, а далі працюю індивідуально. Тому інформація про те, що я вже повністю тренуюся з командою, не зовсім відповідає дійсності", – заявив форвард.