Італьяно: Шахтар та інші наші суперники у Лізі чемпіонів – команди найвищої якості

Головний тренер Болоньї Вінченцо Італьяно розповів, що очікує від гри проти Шахтаря у 1 турі Ліги чемпіонів-2024/25.

Його слова цитує сайт УЄФА.

"Я впевнений, що коли хлопці вперше почують гімн Ліги чемпіонів і вийдуть на поле, то зможуть знайти додаткову передачу, щоб зробити майже все, що ми підготували.

Ми добре підготувалися до гри. Усвідомлення того, що ми в Лізі чемпіонів, має дати команді необхідний підйом.

Нас чекають дві найкращі команди Португалії, Ліверпуль, Астон Вілла, Монако, Шахтар – це команди найвищої якості. Усі вони надзвичайно добре організовані. Нам потрібно буде бути дуже сміливими, коли ми гратимемо проти них, і саме над цим ми будемо працювати в нашій підготовці.

В нашому клубі чудова атмосфера. Вболівальники демонструють неймовірну любов до гравців. Пристрасть тут заразлива, а відданість команді неймовірна. На полі ми повинні грати серцем і душею, тому що вболівальники ведуть нас вперед. Це команда з 12-м гравцем на стадіоні. Ми докладемо всіх зусиль, щоб вони пишалися своєю командою", – сказав Італьяно.