Рома на виїзді розгромила Лечче в 2-му турі Серії А

У понеділок, 31 серпня, двома матчами завершиться програма 2-го туру Серії А з футболу сезону-2026/27.

Так, у першому протистоянні ігрового дня Рома на виїзді розгромила Лечче.

Доля зустрічі фактично була вирішена ще у 1-му таймі: до перерви "вовки" тричі засмутили суперника, а добили його у середині другої 45-хвилинки, забивши ще один гол.

Пізніше між собою Аталанта та Болонья, за яку виступає український нападник Артем Довбик. Початок о 21:45 за київським часом.

Чемпіонат Італії – Серія А

2-й тур, 31 серпня

Лечче – Рома 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 – 4 Мален, 0:2 – 23 Мален, 0:3 – 25 Суле, 0:4 – 65 Мора

21:45 Аталанта – Болонья

Нагадаємо, 30 серпня Наполі поступився Комо, Інтер переграв Кальярі, а Лаціо здолав Дженоа.