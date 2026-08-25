Екстренер Болоньї: Довбик – цінний актив

Колишній тренер Болоньї Луїджі Майфреді поділився думкою щодо українського форварда "россоблу" Артема Довбика.

Слова фахівця наводить La Gazzetta dello Sport.

"Тедеско повинен вбити собі в голову: коли у тебе є два таких потужних нападники, два справжніх форварди штрафного майданчика, ти просто зобов'язаний постачати їм передачі якомога ефективніше. Я завжди високо оцінював Довбика. Йому потрібно набрати форму, але він — цінний актив. І він має зрозуміти: якщо він залишив Рому, то це могло статися й через його власні недоліки — він повинен використати це як стимул для перезапуску кар'єри.

Річ ось у чому: якщо Довбик виходитиме на поле з настроєм людини, якої позбулися в Ромі, а Пікколі таїтиме розчарування того, хто вважав, що вже зараз готовий перейти до топового клубу, то жоден із них не матиме тієї спортивної злості, яка їм необхідна. Вони обидва повинні усвідомити, що Болонья може стати трампліном для їхніх кар'єр. І навпаки", – завив тренер.