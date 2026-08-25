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Екстренер Болоньї: Довбик – цінний актив

Олег Дідух — 25 серпня 2026, 16:05
Екстренер Болоньї: Довбик – цінний актив
Артем Довбик
Getty Images

Колишній тренер Болоньї Луїджі Майфреді поділився думкою щодо українського форварда "россоблу" Артема Довбика.

Слова фахівця наводить La Gazzetta dello Sport.

"Тедеско повинен вбити собі в голову: коли у тебе є два таких потужних нападники, два справжніх форварди штрафного майданчика, ти просто зобов'язаний постачати їм передачі якомога ефективніше. Я завжди високо оцінював Довбика. Йому потрібно набрати форму, але він — цінний актив. І він має зрозуміти: якщо він залишив Рому, то це могло статися й через його власні недоліки — він повинен використати це як стимул для перезапуску кар'єри.

Річ ось у чому: якщо Довбик виходитиме на поле з настроєм людини, якої позбулися в Ромі, а Пікколі таїтиме розчарування того, хто вважав, що вже зараз готовий перейти до топового клубу, то жоден із них не матиме тієї спортивної злості, яка їм необхідна. Вони обидва повинні усвідомити, що Болонья може стати трампліном для їхніх кар'єр. І навпаки", – завив тренер.

Майфреді очолював Болонью в 1987 – 1990 та 1991 – 1992 роках.

Напередодні Довбик дебютував за Болонью, вийшовши на заміну в матчі першого туру Серії А проти Лаціо (поразка 0:1).

Болонья Артем Довбик

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