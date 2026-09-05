Гендир Болоньї: Статистика Довбика говорить сама за себе

Генеральний директор Болоньї Клаудіо Фенуччі поділився думкою щодо новачка команди, форварда збірної України Артема Довбика.

Слова фахівця наводить Cuori Rossoblu.

"Щодо Довбика – його статистика говорить сама за себе. Минулого року він мав проблеми, але зараз неймовірно старається, щоб повернутися в оптимальну форму", – заявив Фенуччі.

Зазначимо, що Довбик перейшов у Болонью з Роми на правах оренди до кінця сезону-2026/27. "Червоно-сині" мають опцію викупу українського нападника наступного літа.

У перших двох турах Серії А сезону-2026/27 проти Лаціо та Аталанти (поразки 0:1) Довбик виходив на заміну в складі Болоньї, сумарно провівши на полі 60 хвилин. Результативними діями 29-річний українець не відзначався.