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Гендир Болоньї: Статистика Довбика говорить сама за себе

Олег Дідух — 5 вересня 2026, 17:45
Гендир Болоньї: Статистика Довбика говорить сама за себе
Артем Довбик
Getty Images

Генеральний директор Болоньї Клаудіо Фенуччі поділився думкою щодо новачка команди, форварда збірної України Артема Довбика.

Слова фахівця наводить Cuori Rossoblu.

"Щодо Довбика – його статистика говорить сама за себе. Минулого року він мав проблеми, але зараз неймовірно старається, щоб повернутися в оптимальну форму", – заявив Фенуччі.

Зазначимо, що Довбик перейшов у Болонью з Роми на правах оренди до кінця сезону-2026/27. "Червоно-сині" мають опцію викупу українського нападника наступного літа.

У перших двох турах Серії А сезону-2026/27 проти Лаціо та Аталанти (поразки 0:1) Довбик виходив на заміну в складі Болоньї, сумарно провівши на полі 60 хвилин. Результативними діями 29-річний українець не відзначався.

Болонья Артем Довбик

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