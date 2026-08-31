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Йому потрібно продовжувати набирати форму: Тедеско – про адаптацію Довбика в Болоньї

Денис Іваненко — 31 серпня 2026, 13:05
Йому потрібно продовжувати набирати форму: Тедеско – про адаптацію Довбика в Болоньї
Артем Довбик
Getty Images

Наставник Болоньї Доменіко Тедеско висловився щодо Артема Довбика.

Його слова передає TMW.

Фахівець оцінив фізичну форму українського форварда перед матчем другого туру Серії А проти Аталанти.

"Він почувається краще. Він провів три тижні підготовки в Римі, включаючи 45 хвилин у товариському матчі, але йому потрібно продовжувати набирати форму.

Сподіваємося, що він зможе провести на полі трохи більше часу, ніж півгодини, які він зіграв у матчі проти Лаціо", – сказав Тедеско.

Зазначимо, що Довбик перейшов у Болонью з Роми на правах оренди до кінця сезону-2026/27. "Червоно-сині" мають опцію викупу українського нападника після завершення угоди.

Уродженець Черкас уже дебютував за команду. В першому турі чемпіонату Італії він вийшов на заміну у грі проти Лаціо (0:1).

Поєдинок Болоньї проти Аталанти відбудеться 31 серпня. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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